Порошенко и Аваков поскандалили из-за палаток у Рады, сообщили СМИ

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Между президентом Украины Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым "произошел скандал" из-за того, что митингующим удалось установить палатки у парламента, утверждает интернет-издание "Украинская правда".

"По данным "Украинской правды" от источников в окружении обоих политиков, 17 октября Порошенко собрал на Банковой руководителей полиции и главу МВД. Президент был раздражен из-за того, что людям Саакашвили и Семенченко (депутат Рады. — Прим. ред.) удалось установить палатки на улице Грушевского. Президент обвинил Авакова, что тот позволил появиться палаточному городку. У главы МВД были свои аргументы: выбирая между кровавой дракой на улице и "полупустыми палатками", он выбрал последнее".

Как пишет издание, 19 октября вечером Аваков снова был у Порошенко на Банковой, однако о результатах встречи не сообщается.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Также в четверг организаторы акции заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста, остальные политические силы прекращают участие в митинге, после чего в лагере осталось около сотни человек.

Во время митинга происходили стычки протестующих с правоохранителями, есть пострадавшие с обеих сторон. В пятницу у здания Рады остаются митингующие, часть из них провели ночь в палаточном городке, при этом многие заявили о разочаровании в организации мероприятия. Дальнейшие планы зачинщиков митинга пока неясны.