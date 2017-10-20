"Петя, жуй". Протестующие у Рады выкладывают из конфет послания Порошенко

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Участники акции протеста в пятницу на площади Конституции возле Верховной рады Украины выложили из конфет и шоколадок фабрики Roshen надпись "Петя, жуй", передает корреспондент РИА Новости.

Кондитерская фабрика Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Протестующие в Киеве выложили из конфет и шоколадок Roshen надпись "Петя, жуй" https://t.co/KC7N7QEbzK pic.twitter.com/oSbmBLXvQu — FlashCrimea (@Flash_Crimea) 20 октября 2017 г.

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Протестующие выложили из нескольких килограммов сладостей надпись размером примерно один квадратный метр. Композицию хорошо видно из окон Верховной рады. Время от времени к надписи подходят прохожие, не принимающие участие в акции протеста, и едят конфеты.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению ряду требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. После этого организаторы митинга заявили, что акцию протеста у Рады продолжит только партия Саакашвили.