"Петя, жуй". Протестующие у Рады выкладывают из конфет послания Порошенко

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Участники акции протеста в пятницу на площади Конституции возле Верховной рады Украины выложили из конфет и шоколадок фабрики Roshen надпись "Петя, жуй", передает корреспондент РИА Новости.
Кондитерская фабрика Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.
Протестующие в Киеве выложили из конфет и шоколадок Roshen надпись "Петя, жуй" https://t.co/KC7N7QEbzK pic.twitter.com/oSbmBLXvQu— FlashCrimea (@Flash_Crimea) 20 октября 2017 г.
Протестующие выложили из нескольких килограммов сладостей надпись размером примерно один квадратный метр. Композицию хорошо видно из окон Верховной рады. Время от времени к надписи подходят прохожие, не принимающие участие в акции протеста, и едят конфеты.
В четверг Рада приступила к выполнению ряду требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. После этого организаторы митинга заявили, что акцию протеста у Рады продолжит только партия Саакашвили.