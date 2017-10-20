МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Москва будет делать все для урегулирования ситуации вокруг КНДР и готова при необходимости стать посредником в решении вопроса Корейского полуострова, заявил директор департамента по вопросам безопасности и разоружения Михаил Ульянов.

"Будет просьба (о посредничестве), тогда и будем решать. Мы готовы делать все, что требуется, для того чтобы найти дипломатическое решение, если для этого потребуется выступить посредником, я не вижу проблем, важно, чтобы попросили для начала", — сказал Ульянов.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения северокорейской ядерной проблемы. США также выступили инициаторами международных санкций, которые дважды за последние месяцы вводил против КНДР Совет Безопасности ООН.