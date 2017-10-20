МИД: укрепление контроля нужно для нераспространения ядерного оружия КНДР

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия считает важным укреплять режим нераспространения, чтобы не допустить возможной передачи ядерного оружия КНДР третьим странам, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

"Эта тема поднимается регулярно отдельными странами, утверждается, что какие-то связи закулисные в ядерной области у северокорейцев есть с другими государствами. Насколько это соответствует действительности, я не берусь судить. Но с тем, чтобы подобных нарушений не было, нужно укреплять режим экспортного контроля, международные механизмы типа Группы ядерных поставщиков", — сказал Ульянов журналистам в кулуарах Московской конференции по нераспространению.