На Украине суд обязал полицию завести дело по гражданству Саакашвили

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Суд обязал полицию открыть уголовное дело по факту незаконного предоставления и лишения президентом Порошенко украинского гражданства Михаила Саакашвили, сообщил в пятницу на своей странице в Facebook украинский адвокат, бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией. Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Украинский адвокат Ренат Кузьмин ранее заявил, что обратился в Генпрокуратуру с требованием расследовать "аферу Порошенко" по предоставлению украинского гражданства Саакашвили, а также обстоятельства лишения его гражданства.

"Вчера, 19.10.17, Печерский суд удовлетворил мою жалобу и обязал национальную полицию зарегистрировать в едином реестре досудебных расследований (открыть уголовное дело — ред.) и провести расследование по факту незаконного предоставления и последующего лишения Саакашвили украинского гражданства", — написал Кузьмин в пятницу в Facebook.

Кузьмин напомнил, что в прокуратуре его заявление о преступлении, совершенном президентом и его подчиненными при предоставлении и последующем лишении Саакашвили украинского гражданства, рассматривать отказались.

Кузьмин считает, что оба президентских решения о предоставлении и лишении Саакашвили украинского гражданства были приняты "при очень сомнительных обстоятельствах, а вот какое из них является преступлением, должен теперь разобраться министр МВД Аваков".

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.