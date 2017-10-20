Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на московской Конференции по нераспространению – 2017. 20 октября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на московской Конференции по нераспространению – 2017. 20 октября 2017

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Все попытки начать разговор по изменению соглашения по ядерной программе Ирана могут похоронить это соглашение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я исхожу из того, что любые изменения, любая часть этого консенсуса требуют согласия всех членов "шестерки" и, конечно же, Исламской республики Иран. Я убежден, как и наши европейские коллеги, что любые попытки начать такой разговор могут похоронить эту важнейшую договоренность в сфере стратегической стабильности и ядерного нераспространения", — сказал он.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.