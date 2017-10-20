В Японии пожилой водитель сбил семь пешеходов, перепутав педали

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пожилой водитель перепутал педали автомобиля и сбил пешеходов в японской префектуре Токио, пострадали семь человек, передает агентство Киодо.

Инцидент произошел, когда автомобиль выезжал из подземной парковки. Транспортное средство врезалось в пешеходов и остановилось лишь после удара о заграждение на противоположной стороне дороги.

"Я, должно быть, нажал не на ту педаль, но я точно не помню", — приводит агентство объяснение водителя со слов полиции.

Среди пострадавших двухлетний ребенок. Полученные пешеходами травмы не представляют серьезной опасности. Сам водитель и его пассажирка не пострадали.

Виновника происшествия арестовали на месте. Ему вменяется причинение вреда по неосторожности.