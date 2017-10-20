Власти Испании и социалисты договорились о досрочных выборах в Каталонии

МАДРИД, 20 окт — РИА Новости. Правительство Испании и оппозиционная Испанская социалистическая рабочая партия договорились, что досрочные выборы в парламент Каталонии пройдут в январе следующего года, об этом сообщила представитель партии Кармен Кальво.
"Генеральный секретарь Педро Санчес с первого момента считает, что надо провести в Каталонии выборы. Если бы господин Пучдемон решил, что пока в его руках как главы женералитета, провести обычные выборы в Каталонии, это было бы прекрасно", — сказала секретарь испанских социалистов по делам равных возможностей в интервью испанскому государственному телевидению TVE.
Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применение 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии. Применение статьи должен одобрить сенат.