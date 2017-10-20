Мэр латвийского города Резекне сравнил страну с аппендицитом

РИГА, 20 окт – РИА Новости. Мэр латвийского города Резекне Александр Барташевич обеспокоен ситуацией с падением объема транзита в Латвии, поскольку это наносит серьезный ущерб экономике страны; республика не участвует в товарообороте подобно тому, как "аппендицит не принимает участие в процессах пищеварения", отметил он.

Резекне — город на востоке Латвии, где расположен крупный железнодорожный узел.

"Есть 2 момента, связанных с транзитом российских грузов через Латвию, которые важны для развития нашей экономики. Первое: транзит — это единственный источник доходов Латвийской железной дороги и латвийских портов. На данный момент, отвечая на новую российскую транзитную политику, эта отрасль переходит в необратимую стагнацию", — сказал Барташевич РИА Новости в пятницу.

Он также отметил, что, теряя транзит, Латвия становится менее привлекательной для инвестиций.

"Причем не только с восточной стороны. Здесь уместно сравнение с аппендицитом. Аппендицит не принимает участие в процессах пищеварения. Есть риск, что наша страна, утратив прежнее значение в товарообороте, потеряет инвестиционную привлекательность", — сказал Барташевич.

В Риге 19-20 октября проходит заседание совета железнодорожного транспорта стран СНГ, на которое собрались руководители железнодорожных предприятий из 18 стран, в том числе России, Белоруссии, Казахстана, Ирана и Финляндии.