В Киеве часть протестующих отказалась покидать палаточный городок у Рады

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Несколько десятков участников акции протеста возле здания Верховной рады Украины отказались по требованию полиции переместиться с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парке возле украинского парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что правоохранители требуют от митингующих освободить улицу Грушевского и перейти в Мариинский парк. В четверг организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают участие в митинге.
"Мы отсюда никуда не уйдем, будем стоять здесь до конца. Хватит нас обманывать и не выполнять наши требования", — рассказал РИА Новости один из протестующих.
Участники акции также рассказали, что организаторы акции протеста в четверг вечером также призвали их переместиться в Мариинский парк. Однако многие митингующие заявили, что более не подчиняются "никаким организаторам" и будут протестовать самостоятельно.
"Эти депутаты спят дома в тепле, а мы тут мерзнем. Они снова нас обманули и использовали. У них наверняка есть уже какой-то "договорняк" с этой властью. А народ это не устраивает. Мы остаемся здесь до победы", — заявила РИА Новости протестующая.
Самыми агрессивно настроенными протестующими оказались женщины из так называемой "женской сотни". У них есть в палаточном городке своя палатка, на которой висит номер "5" и плакат "Женская (Тамарина) сотня". Протестующие из этой палатки заявили РИА Новости, что намерены блокировать парламент и не выпускать депутатов на выходные. Они также заявили, что если их и дальше будут просить покинуть улицу, они полностью заблокируют ее, в том числе для пешеходного движения.
В настоящее время в палаточном городке остаются около 60 человек. Большинство их них одеты в камуфляжную форму, некоторые с шевронами нацбатальона "Донбасс". Они стоят, беседуют между собой и возмущаются действиями организаторов акции протеста, которые якобы их "кинули". На палатках висят национальные флаги, флаги Организации украинских националистов (ОУН-УПА*) и партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Политиков и организаторов акции протеста в палаточном городке нет.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева сначала проходил без происшествий.
Однако к четырем часа дня возле здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией.
В ходе столкновений, по данным пресс-службы Национальной полиции Украины, пострадали два человека: один протестующий и один сотрудник полиции. Медик бригады скорой помощи, которая дежурила на месте событий, сообщил РИА Новости, что около десяти митингующих обратились за медицинской помощью.
Митингующие принесли к зданию Рады палатки и спальные мешки. Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать им установить палатки, однако протестующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Кроме того, участники акции отобрали у силовиков несколько металлических щитов.
Некоторые демонстранты заявили о намерении продолжать акцию у здания Рады и "оставаться сколько угодно, даже ночью".