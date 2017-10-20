В Киеве часть протестующих отказалась покидать палаточный городок у Рады

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Несколько десятков участников акции протеста возле здания Верховной рады Украины отказались по требованию полиции переместиться с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парке возле украинского парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в пятницу начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что правоохранители требуют от митингующих освободить улицу Грушевского и перейти в Мариинский парк. В четверг организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают участие в митинге.

"Мы отсюда никуда не уйдем, будем стоять здесь до конца. Хватит нас обманывать и не выполнять наши требования", — рассказал РИА Новости один из протестующих.

Участники акции также рассказали, что организаторы акции протеста в четверг вечером также призвали их переместиться в Мариинский парк. Однако многие митингующие заявили, что более не подчиняются "никаким организаторам" и будут протестовать самостоятельно.

"Эти депутаты спят дома в тепле, а мы тут мерзнем. Они снова нас обманули и использовали. У них наверняка есть уже какой-то "договорняк" с этой властью. А народ это не устраивает. Мы остаемся здесь до победы", — заявила РИА Новости протестующая.

Самыми агрессивно настроенными протестующими оказались женщины из так называемой "женской сотни". У них есть в палаточном городке своя палатка, на которой висит номер "5" и плакат "Женская (Тамарина) сотня". Протестующие из этой палатки заявили РИА Новости, что намерены блокировать парламент и не выпускать депутатов на выходные. Они также заявили, что если их и дальше будут просить покинуть улицу, они полностью заблокируют ее, в том числе для пешеходного движения.

В настоящее время в палаточном городке остаются около 60 человек. Большинство их них одеты в камуфляжную форму, некоторые с шевронами нацбатальона "Донбасс". Они стоят, беседуют между собой и возмущаются действиями организаторов акции протеста, которые якобы их "кинули". На палатках висят национальные флаги, флаги Организации украинских националистов (ОУН-УПА*) и партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Политиков и организаторов акции протеста в палаточном городке нет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.