Саакашвили пригласил граждан на вече у Верховной рады

Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017

Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригласил граждан на вече в воскресенье у здания Верховной рады Украины в центре Киева, которое он называет "майдан реформ", следует из анонса мероприятия, размещенного на странице Саакашвили в Facebook.

В четверг организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию, остальные политические силы прекращают участие в митинге.

"Приглашаем вас на вече. Воскресенье, 22.10, 12.00 (совпадает с мск) возле Рады на "майдане реформ". Обсудим план победы над олигархатом: "Украина после Порошенко". Саакашвили, Лещенко, Деревянко, Соболев (депутаты Рады — ред.) и много других интересных людей", — говорится в анонсе на странице политика.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

За время митинга были несколько стычек митингующих с правоохранителями, в результате которых были пострадавшие с обеих сторон.

В пятницу у здания Рады остаются митингующие, часть из них провели ночь в палаточном городке, при этом многие заявили о разочаровании в организации мероприятия. Дальнейшие планы организаторов митинга пока неясны.