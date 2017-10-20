МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Москва выступает за возвращение американского ядерного оружия, размещенного в Европе, обратно в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Последовательно выступаем за вывод американского ядерного оружия на национальную территорию, за прекращение так называемых "совместных миссий" НАТО, предусматривающих в нарушение договора о нераспространении неядерных челнов альянса к планированию и отработке навыков применения ядерного оружия", — сказал Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.