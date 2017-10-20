В МИД Ирана заявили о приверженности сделке по атому

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Иран остаётся приверженным совместному всеобъемлющему плану действий по своей ядерной программе, заявил журналистам замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы не те, кто выйдет из сделки первым, но будем реагировать на то, что другие участники сделки могут сделать. Мы остаёмся приверженными сделке и нашим обязательствам в ее рамках. И мы не те, кто будет первым нарушать сделку, но мы будем реагировать, если ее кто-то нарушит", — сказал Аракчи.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" СВДП. Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Заявления Трампа прокомментировала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, председательствующая в Совместной комиссии по имплементации СВПД. Могерини отметила, что не видит возможности пересмотреть соглашение целиком или частично. Она подчеркнула, что СВПД — это не двустороннее соглашение, а приложение к резолюции СБ ООН. По ее словам, ни одна страна в мире не может завершить действие резолюции СБ ООН, тем более принятой единогласно, выполняемой и проверяемой и пользующейся поддержкой других (членов) международного сообщества.