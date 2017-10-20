Слуцкий назвал нагнетание негативной риторики вокруг КНДР деструктивным

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Нагнетание негативной риторики вокруг КНДР со стороны США очень опасно, так как может привести к войне, считает глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
"Нагнетание негативной риторики — эти приемы являются очень и очень деструктивными и нечестными… Одновременно Пхеньян провоцируется на резкие встречные заявления, а мировое сообщество приучается к тому, что Северная Корея — одна из главных угроз сегодняшней мировой цивилизации и с этим надо что-то делать. Это очень опасно. Мы не хотим войны у наших границ, мы не хотим горящего конфликта на Корейском полуострове. Но, похоже, сегодняшняя администрация США действует теми же приемами, что и последние два с лишним десятка лет действовали предыдущие команды в Белом доме и госдепе США", — заявил Слуцкий журналистам.
Он выразил надежду, что "у наших коллег в Вашингтоне хватит здравого смысла перестать нагнетать обстановку и присоединиться к позиции России и ряда других стран в пользу разрешения конфликта дипломатическим способом".
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