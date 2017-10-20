Слуцкий назвал нагнетание негативной риторики вокруг КНДР деструктивным

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Нагнетание негативной риторики вокруг КНДР со стороны США очень опасно, так как может привести к войне, считает глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

Ранее СМИ сообщили, что директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что разработка ядерного оружия Северной Кореей находится на уровне, который вскоре позволит Пхеньяну нанести удар по США.

"Нагнетание негативной риторики — эти приемы являются очень и очень деструктивными и нечестными… Одновременно Пхеньян провоцируется на резкие встречные заявления, а мировое сообщество приучается к тому, что Северная Корея — одна из главных угроз сегодняшней мировой цивилизации и с этим надо что-то делать. Это очень опасно. Мы не хотим войны у наших границ, мы не хотим горящего конфликта на Корейском полуострове. Но, похоже, сегодняшняя администрация США действует теми же приемами, что и последние два с лишним десятка лет действовали предыдущие команды в Белом доме и госдепе США", — заявил Слуцкий журналистам.

Он выразил надежду, что "у наших коллег в Вашингтоне хватит здравого смысла перестать нагнетать обстановку и присоединиться к позиции России и ряда других стран в пользу разрешения конфликта дипломатическим способом".

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