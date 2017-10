МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Французский актер и продюсер Жерар Депардье рассказал о своем конфликте с американским продюсером Харви Вайнштейном, оказавшемся в центре секс-скандала пишет Le Parisien.

"Да, знаю этого Вайншейна, я однажды таскал его за волосы прямо в его кабинете", — заявил актер.

Депардье пояснил, что в 1996 году продюсировал фильм Ника Кассаветиса "Отцепись от звезд". Распространением картины должна была заниматься компания Miramax Films, сооснователем которой является Вайнштейн.

​Изучив предложенный контракт, Депардье решил, что Вайнштейн намерен его "обворовать" и отправился к нему офис.

"Вайнштейн встал мне навстречу, сказав: How are you doing? Я не понимаю, не люблю английский язык. С русским более-менее справляюсь", — рассказал актер.

Депардье признался, что был на таком взводе, что схватил Вайнштейна за волосы и показал ему два пальца.

"Харви, если ты хоть что-то поменяешь в контракте, я тебе глаза выдавлю. Я тебя убью", — заявил он.

Комментировать скандал с сексуальными домогательствами продюсера Депардье отказался.

В настоящее время Вайнштейна обвиняют в домогательствах и изнасилованиях более 40 женщин, среди которых такие известные актрисы, как Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Кейт Бекинсейл и многие другие. Вайнштейн был уволен из основанной им компании и исключен из Киноакадемии США.