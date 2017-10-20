Заявления ЦРУ о ядерном оружии Пхеньяна раздувают истерию, заявил Слуцкий

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Заявления ЦРУ о возможности КНДР создать ядерное оружие — это часть информационной компании против этой страны, считает глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

"Линия Вашингтона в отношении стран, которые их не устраивают, — ежедневное наращивание негативной риторики в адрес этих стран. Сегодня они могут нанести ядерный удар, завтра — они располагают химическим оружием, послезавтра — надо в них вторгаться, уничтожать их строй, лидера, превращать их в страну без государства, что произошло в Ливии, в Ираке… То же самое происходит и с рядом других стран — Северной Кореей, Ираном и другими, которые неугодны Вашингтону в плане построения однополярной мировой архитектуры", — заявил Слуцкий журналистам.

Ранее СМИ сообщили, что директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что разработка ядерного оружия Северной Кореей находится на уровне, который вскоре позволит Пхеньяну нанести удар по США.