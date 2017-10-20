Гвардейцы пришли в центр технологий Каталонии за документами о референдуме

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сотрудники Гражданской Гвардии в пятницу утром вошли в Центр телекоммуникаций и информационных технологий (CTTI) Женералитета (правительства Каталонии) с ордером на получение копий внутренней коммуникации руководства и агентов местной полиции во время проведения референдума о независимости автономии, пишет газета Mundo со ссылкой на источники в полиции.

Подобные действия испанской полиции на этой неделе были отмечены в муниципалитетах Льейда и Таррагона, входящих в состав автономного сообщества Каталонии. Как пишет издание, судьи Каталонии открыли дела, связанные с действием местных правоохранительных органов (Mossos d'Esquadra) в ходе референдума о независимости автономии 1 октября.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны. После этого глава правительства автономии Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями.

Срок, в течение которого глава женералитета Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость автономного сообщества, истек 19 октября.