Полиция потребовала от митингующих у Рады перенести палатки

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Правоохранители пытаются убедить митингующих перенести палатки с проезжей части улицы Грушевского у Верховной рады Украины на территорию расположенного рядом Мариинского парка, сообщил в пятницу начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Мы не просим, мы требуем освободить улицу Грушевского, и пока требуем этого методом убеждения. И мы считаем, что нам удастся убедить все-таки добровольно освободить (дорогу — ред.) для свободного проезда, для удобства жителей города Киева, и перейти пока в Мариинский парк. Мы проводим переговоры", — сказал Крищенко в эфире телеканала " 112 Украина ".

Он отметил, что размещение палаток на проезжей части улицы затрудняет проезд в центре Киева. По словам Крищенко, судя по всему, пока организаторы сами не знают, что будут делать дальше, но полиция будет обеспечивать порядок, пока будет акция протеста.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

За время митинга были несколько стычек митингующих с правоохранителями, в результате которых были пострадавшие с обеих сторон.

На утро пятницы у здания Рады остаются митингующие, часть из них провели ночь в палаточном городке, при этом многие заявили о разочаровании в организации мероприятия.