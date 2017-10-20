В Польше с красноармейских кладбищ уберут изображения серпа и молота

ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Изображения серпа и молота уберут с красноармейских кладбищ в Польше, а изображение красной звезды оставят, пояснил РИА Новости специалист Бюро по увековечению борьбы и мученичества Института национальной памяти Польши Даниел Марковский.

При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных. Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания — 21 октября — и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

Собеседник агентства пояснил, что снос не коснется территорий кладбищ, лишь "…объекты символические, посвященные Красной армии, должны быть убраны из общественного пространства".

"В то же время это не касается, хотел бы это подчеркнуть, ни каким образом не касается кладбищ. Потому что могилы солдат, вне зависимости от их национальности, вероисповедания и так далее, являются для нас, как для польского государства, святыми местами", — сказал Марковский.

Представитель Института национальной памяти пояснил, что, если речь идет о кладбищах, то "изменению могут касаться объектов чисто символических — в первую речь идет о таких символах, как серп и молот, изображения Сталина". "Эти объекты будут также удалены с кладбищ. Не будут удалять символы Красной армии, например красную звезду", — отметил Марковский.