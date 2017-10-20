Прокуратура Турции постановила задержать 110 человек за связи с Гюленом

АНКАРА, 20 окт — РИА Новости. Турецкие силы безопасности проводят с санкции прокуратуры Стамбула операцию по задержанию 110 человек по подозрению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в пятницу агентство DHA со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что операция проводится в 24 провинциях Турции. Среди задержанных — сотрудники холдинга Kaynak, которые обвиняются членстве в FETO и финансировании этой организации.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота в июле прошлого года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил ее и отверг обвинения. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.