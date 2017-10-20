Силовики выпустили почти 800 боеприпасов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 800 боеприпасов за минувшие сутки, заявили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о 33 нарушениях перемирия в Донбассе со стороны украинских силовиков за сутки.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 779 единиц", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, наибольшее число обстрелов фиксируется на донецком направлении, где силовики 18 раз открывали огонь из минометов, четыре — из танков и крупнокалиберной артиллерии. По территории ДНР было выпущено более 100 мин и снарядов, около 330 боеприпасов из бронетехники, более 200 гранат, добавили в СЦКК.

"Горловское направление. Минометы калибра 82 миллиметра применялись один раз, выпущено шесть мин, также выпущено 62 гранаты. На мариупольском направлении выпущено десять мин калибром 82 миллиметра", — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.