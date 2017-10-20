МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. ООН призывает США и Россию начать консультации по вопросу нераспространения и контроля за вооружениями, заявила заместитель генерального секретаря, высокий представитель по вопросам разоружения ООН Изуми Накамицу.

"Я призываю эти два государства, которые владеют 90% всех ядерных вооружений в мире, начать необходимые обсуждения и не прекращать эти обсуждения по вопросам контроля над вооружениями и сокращения вооружений. Это одна из основных задач, проблем в подготовительном цикле", — сказала она, выступая на Московской конференции по нераспространению.

По словам Накамицу, "если бы они (Россия и США) повернули вспять эту тенденцию, это было бы очень полезно для режима ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия)".