МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Полиция Лондона ведет расследование в отношении известного американского иллюзиониста Дэвида Блэйна, которого обвиняет в изнасиловании бывшая британская модель Наташа Принс, сообщает газета Daily Beast.

Как пишет издание, модель утверждает, что Блэйн изнасиловал ее летом 2004 года в одном из частных домов, расположенном в лондонском районе Челси.

Скотланд-Ярд сообщил изданию, что сотрудники полиции "расследуют обвинения в изнасиловании". "Заявление поступило в полицию 17 ноября 2016 года от женщины, которая заявила, что была изнасилована по одному из адресов в Челси в июне или июле 2004 года, когда ей был 21 год. На данный момент задержаний не проводилось и расследование продолжается", — сообщили изданию в лондонской полиции.

По данным Daily Beast, в сентябре полиция отправила Принс электронное письмо, в котором говорилось, что они через адвоката Блэйна попросили его приехать в Великобританию для допроса.

Адвокат иллюзиониста Марти Сингер опроверг любые обвинения в адрес Блэйна. "Мой клиент яростно отрицает, что он когда-либо насиловал или домогался какой-либо женщины, в особенности он отрицает изнасилование женщины в 2004 году", — говорится в заявлении адвоката. "Если на самом деле проводится полицейское расследование, мой клиент будет в полном объеме сотрудничать (со следствием — ред.), так как ему нечего скрывать", — добавил адвокат.