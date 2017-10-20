"Ищите среди союзников": российские дипломаты отвергли обвинения Хейли

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Посольство России ответило на обвинения во "вмешательстве" в дела США со стороны постоянного представителя США при Организации объединенных наций Никки Хейли.

В дипведомстве отметили, что Москва на всех уровнях заявляла, что Россия не вмешивается в дела США.

В российском посольстве посоветовали Хейли искать тех, кто вмешивался в президентские выборы в США в 2016 году, среди "официально объявленных союзников".

Также, дипведомство напомнило, что Москва неоднократно выступала за возобновление нормальных отношений с США и готова выстраивать их на равноправной и взаимоуважительной основе.

В 2015 году Россия предлагала США провести двусторонние консультации по киберугрозам, но ответной готовности со стороны Вашингтона так и не поступило.

"Способ ведения войны"

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Москва "вмешивается в дела других стран" из-за того, что ее вооруженные силы "недостаточно велики". Об этом дипломат сказала в ходе дискуссии в Институте Джорджа Буша.

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Кроме того, Хейли заявила, что вмешательство в дела другого государства является "способом ведения войны", и Россия, по ее словам, предпочитает применять подобные методы.

"Мы видим это не только здесь, посмотрите на Францию и другие страны. Они это делают повсюду, это предпочитаемое ими оружие", — отметила Хейли.

Также дипломат выразила сомнения в экономике России.

"Надо смотреть на Россию и Китай как на важных игроков. Россия не может обязательно что-то выиграть: у них недостаточно большие вооруженные силы, у них нет сильной экономики, поэтому они влезают в каждую ситуацию, чтобы создать хаос", — добавила Хейли.

Она также заявила, что Россию нужно наказать за "вмешательство" в дела США. Помимо всего прочего, дипломат заявила, что "частный сектор должен осознать, что ему тоже придется нести за это ответственность".

Кроме того, американский дипломат назвала "самые большие угрозы". Так, по ее мнению, лидирующие позиции в этом списку занимают КНДР, Иран и террористическая группировка ИГ*.

Реакция России



В России не оставили без внимания заявления постпреда Соединенных штатов в ООН.

В Совете федерации слова Хейли вызвали недоумение. Так, сенатор Константин Косачев выразил удивление в связи с обвинениями со стороны американского постпреда в ООН, поскольку именно США вмешиваются во внутренние дела других стран, являясь при этом самой сильной экономикой в мире. Кроме того, сенатор опасается, что за заявлениями дипломата скрывается подготовка США ко вмешательству в выборы президента России в 2018.

В свою очередь, сенатор Франц Клинцевич не увидел ничего оригинального в безосновательных обвинений Хейли, однако увидел схожесть в ее словах и высказываниях бывшего президента США Барака Обамы, который заявил в начале 2015 года, что российская экономика "разорвана в клочья". Тем не менее, Клинцевич увидел и "ноу-хау" в попытке Хейли найти связь между якобы вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году и состоянием российских вооруженных сил и экономики.

В Госдуме также резко отреагировали на заявления американского дипломата, заявив что Соединенным не стоит проверять прочность российских вооруженных сил на собственном опыте.

Доктор военных наук Константин Сивков считает, что России для защиты ее огромной территории не хватает человек. Однако, по его мнению, вмешательство в выборы в США было невозможным, в связи с тем, что у Москвы нет развитой "пятой колонны" в Соединенных штатах. Также Сивков добавил, что США не только вмешиваются в выборы в других странах, но и активно влияют на свержение законных глав государств.

"Вмешательство России"

Вашингтон, а также ряд американских СМИ обвинили Москву во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Помимо этого, американская сторона неоднократно заявляла о "связях" президента США Дональда Трампа с Россией. Спецпрокурор по "российскому делу" параллельно с ФБР начал расследование предполагаемых связей американского президента и его окружения с Москвой. Тем не менее, на данный момент нет каких-либо результатов расследования.

В свою очередь Россия много раз заявляла, что не вмешивалась в дела США. Кроме того, Москва отрицает обвинения в попытках оказать влияние на выборы президента США в 2016 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно голословными" обвинения, исходящие со стороны США. Также российский президент Владимир Путин отметил, что Вашингтон не располагает доказательствами "причастности России" к вмешательству в выборы.

Президент США Дональд Трамп отвергает обвинения в "связях" с Россией и отмечает противоречивость американских СМИ в заявлениях о "российском вмешательстве", назвав эту кампанию "охотой на ведьм".

* Террористическая организация, запрещеная в России