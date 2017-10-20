Правительство Японии опровергло сообщения о сроках отречения императора

ТОКИО, 20 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Сообщения о том, что император Японии может передать трон наследнику 31 марта 2019 года с тем, чтобы начало новой эры правления совпадало с началом финансового года 1 апреля, не соответствуют действительности, сказал перед журналистами генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

В пятницу газета "Асахи" со ссылкой на источники сообщила, что возможная передача Хризантемового трона может состояться в конце марта 2019 года.

"Такого факта нет. Правительство уважает принятый обеими палатами закон и прилагает все усилия к тому, чтобы подготовить проект соответствующего закона. Сейчас (вопрос о дате и процедуре – ред.) рассматривается Управлением делами императорского двора и соответствующими министерствами. Мы приложим все силы к тому, чтобы плавная передача императорского трона прошла без задержек", — подчеркнул Суга.

В июне парламент Японии принял закон, допускающий передачу Хризантемового трона при жизни нынешнего императора Акихито наследнику престола. Конкретная дата передачи указана не была, но отмечалось, что это произойдет не позднее, чем через три года после обнародования закона. Было также отмечено, что решение о дате будет принято по согласованию с императорской семьей. Для принятия такого решения будет созвана комиссия по делам императорской семьи с участием представителей трех ветвей власти и членов императорской семьи.

Ранее обсуждался срок передачи трона в конце 2018-го года. В Японии одновременно используются два летоисчисления — европейское и по годам правления императора. Таким образом, 2019 год мог стать первым годом правления нового императора. Однако управление императорского двора выступило против такого предложения, мотивируя это занятостью монарха ритуальными и протокольными обязанностями в связи с празднованием нового года.

Начало нового правления с апреля, когда в Японии начинается финансовый год, позволит избежать неразберихи при оформлении финансовых и бухгалтерских документов.

Однако генеральный секретарь правительства сообщил, что пока даже сроки созыва комиссии по делам императорской семьи не определены.

"Абсолютно ничего не решено", — отрезал Суга.

После отречения императором страны станет старший сын императора, наследник престола принц Нарухито. Его единственная дочь, принцесса Аико по закону не имеет права наследовать престол, поэтому первым в очереди на престол становится младший брат принца Нарухито — принц Акисино Фумихито. Он же является отцом третьего по очереди и единственного в молодом поколении императорской семьи наследника престола, одиннадцатилетнего принца Хисахито. Как ожидается, в связи с изменением статуса и перехода принца Акисино на позиции наследника престола годовой доход его семьи возрастет в три раза до 91 миллиона иен (около 830 тысяч долларов).

Принятый летом закон регулирует и вопрос о том, как называть императора после отречения. Для этого были использованы средневековые прецеденты, когда была распространена подобная передача власти и ухода действующего императора на покой — тогда бывшего императора называли "тайдзё тэнно" или сокращенно "дзёко". В то время наиболее частой формой был уход императора в монастырь. Таким образом, действующий император Акихито будет называться "дзёко".

Ближайший по времени прецедент отречения императора в пользу наследника произошел в начале 19-го века. По современному законодательству — закону об императорском доме и конституции — не предусмотрена прижизненная передача престола. В четвертой главе закона об императорском доме говорится, что трон "переходит к первому по праву наследования после кончины императора".

Однако в августе прошлого года император Акихито выступил с обращением к народу, в котором дал понять, что хотел бы удалиться от дел по причине преклонного возраста, затрудняющего исполнение обязанностей. После этого в течение 10 месяцев совет из лучших экспертов в области права, истории, культуры рассматривал вопрос и готовил проект закона.