Россия не допустит в Донбассе повторения событий в Сребренице, заявил Путин

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 20 окт — РИА Новости. Москва опасается, что закрытие границы между Россией и непризнанными народными республиками на востоке Украины до решения политических вопросов приведет к трагедии в Донбассе подобно той, что случилась в Сребренице, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Чего мы боимся, я вам скажу. Если можно так сказать, что мы боимся чего-то. Если дать возможность до решения политических вопросов, до решения вопроса о придании этим территориям (ДНР и ЛНР — ред.) особого статуса в соответствии с законом, который принят Радой и сейчас продлен на год, если не принять закон об амнистии, если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребреницей", — сказал Путин в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер также заявил, что в Донбассе может произойти резня, однако, по его словам, Россия этого не допустит.

Муниципалитет Сребреница в Боснии и Герцеговине стал местом ожесточенного столкновения сербских и бошняцких вооруженных формирований в ходе конфликта 1992-1995. В частности, вооруженные части боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича в июле 1995 года убили более 6 тысяч местных мужчин-бошняков. На данный момент в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге до сих пор продолжается суд против Младича.

Украинские власти весной 2014 года приступили к военной операции против ЛНР и ДНР, провозгласивших независимость после государственного переворота на Украине. Как свидетельствуют последние данные Организации Объединенных Наций, свыше десяти тысяч человек погибли в результате конфликта.

Несмотря на принятие контактной группой в Минске трех документов, которые регламентируют шаги по урегулированию конфликта, стороны продолжают перестрелки.