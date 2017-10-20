Россия не допустит в Донбассе повторения событий в Сребренице, заявил Путин

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 20 окт — РИА Новости. Москва опасается, что закрытие границы между Россией и непризнанными народными республиками на востоке Украины до решения политических вопросов приведет к трагедии в Донбассе подобно той, что случилась в Сребренице, заявил российский лидер Владимир Путин.
Российский лидер также заявил, что в Донбассе может произойти резня, однако, по его словам, Россия этого не допустит.
Муниципалитет Сребреница в Боснии и Герцеговине стал местом ожесточенного столкновения сербских и бошняцких вооруженных формирований в ходе конфликта 1992-1995. В частности, вооруженные части боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича в июле 1995 года убили более 6 тысяч местных мужчин-бошняков. На данный момент в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге до сих пор продолжается суд против Младича.
Несмотря на принятие контактной группой в Минске трех документов, которые регламентируют шаги по урегулированию конфликта, стороны продолжают перестрелки.