В Пекине из-за тумана продлили оранжевый уровень опасности

ПЕКИН, 20 окт — РИА Новости, Анна Раткогло. Действие оранжевого уровня опасности продлено в Пекине в пятницу из-за сильного тумана и низкой видимости, говорится на сайте метеорологического управления китайской столицы.

Предупреждение было объявлено еще утром в четверг, а поздно вечером его действие продлили и на первую половину дня пятницы.

Отмечается, что в некоторых районах города видимость сократится до 200 метров. Власти города призывают жителей быть внимательными на дорогах. Аэропортам, железнодорожным, автомобильным, паромным и другим транспортным службам предписано повысить меры безопасности.

Густой туман стал причиной закрытия в пятницу участков ряда скоростных шоссе на подъезде к столице, в том числе трассы Пекин–Гонконг-Макао (G4), скоростной дороги Пекин–Куньмин (G5), дороги Пекин — Харбин (G1), трассы Пекин–Тайбэй (G3).