МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Финляндия готова сотрудничать с Россией по вопросам кибербезопасности в рамках Европейского центра по противодействию гибридным угрозам, заявил глава финского МИД Тимо Сойни, комментируя возможность сотрудничества специалистов из обеих стран.

Как сообщалось ранее, официально открывшийся в октябре Европейский центр по противодействию гибридным угрозам намерен заниматься исследованиями, консультациями и организацией образовательных встреч по вопросам противостояния "гибридной" войне. Право на членство в центре дано странам ЕС и НАТО. К работе центра уже присоединились Франция, Норвегия, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, Швеция, Германия, Эстония, Испания и США, а также службы НАТО и ЕС. О создании центра было объявлено в апреле.

"Конечно, возможно (сотрудничать по кибербезопасности): это же многонациональный центр. Но он работает независимо от финских властей, и мы не можем диктовать им, с кем сотрудничать и чем заниматься. Если, конечно, речь не идет непосредственно о финской системе безопасности", — сказал Сойни в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что открытие центра не связано с угрозами от какой-то конкретной страны, в том числе от России. По его мнению, мудрость политического руководства состоит в том, чтобы полагаться не на оружие, а на разведданные и "мудрую внешнюю политику и политику безопасности", которые предупреждают использование оружия. "Хотя если все идет не так, то, конечно, каждая страна должна себя защищать", — добавил министр.