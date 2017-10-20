ДВФУ и европейский климатический центр спрогнозируют наводнения в АТР

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Европейско-Средиземноморский центр изучения климатических изменений (CMCC, Италия) подпишут соглашение о сотрудничестве, что в будущем позволит прогнозировать наводнения и лесные пожары в АТР, сообщает вуз.

Документ подпишут на международной конференции 24-26 октября в ДВФУ. Масштабный форум будет посвящен глобальным изменениям климата в АТР, на него соберутся ведущие исследователи из России, Италии, Китая, Южной Кореи, Финляндии, Нидерландов.

"Это сотрудничество будет способствовать развитию ДВФУ как точки роста климатических исследований в АТР. Компьютерный центр CMCC намерен активно работать с нашей лабораторией, обмениваться данными, предоставит уникальное программное обеспечение и обучит местных специалистов. Мы сможем получать ценную информацию о динамике климата, прогнозировать наводнения, лесные пожары, усыхания, эрозионные и другие процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сообщила заведующая кафедрой почвоведения Школы естественных наук ДВФУ Ольга Нестерова.