СМИ: капсулу космического корабля "Союз" хотят купить для парка во Франции

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Тематический парк "Космический городок" во французском городе Тулуза планирует приобрести капсулу космического корабля "Союз", доставившего на Международную космическую станцию (МКС) французского астронавта Тома Песке, сообщает газета Echos.

В распоряжении парка уже есть одна капсула космического корабля "Союз", отмечает издание. Второй аппарат парк планирует выставить на публике уже в следующем году.

"Космическому городку" исполняется 20 лет. Как отмечает издание, в нынешнем году посещаемость парка выросла на 25%. В прошлом году его посетили более 323 тысяч человек, что на 8% больше, чем годом ранее.

В ноябре прошлого года пилотируемый корабль новой серии "Союз МС-03" с экипажем МКС-50/51, в состав которого вошли астронавт "Европейского космического агентства" (ЕКА) француз Тома Песке и космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, пристыковался к МКС. На Землю экипаж вернулся 2 июня текущего года. Время их пребывания на станции составило 197 суток.