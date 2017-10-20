СМИ: капсулу космического корабля "Союз" хотят купить для парка во Франции

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Тематический парк "Космический городок" во французском городе Тулуза планирует приобрести капсулу космического корабля "Союз", доставившего на Международную космическую станцию (МКС) французского астронавта Тома Песке, сообщает газета Echos.
"Космическому городку" исполняется 20 лет. Как отмечает издание, в нынешнем году посещаемость парка выросла на 25%. В прошлом году его посетили более 323 тысяч человек, что на 8% больше, чем годом ранее.
В ноябре прошлого года пилотируемый корабль новой серии "Союз МС-03" с экипажем МКС-50/51, в состав которого вошли астронавт "Европейского космического агентства" (ЕКА) француз Тома Песке и космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, пристыковался к МКС. На Землю экипаж вернулся 2 июня текущего года. Время их пребывания на станции составило 197 суток.