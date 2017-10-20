В Госдепе не знают о возможном участии Ирана в операции иракском Киркуке

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что не знает о каком-либо иранском участии в операции в Киркуке.

Иракские силовики в настоящее время проводят операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами в Киркуке. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.

"Я не знаю о каком-то иранском участии", — сказала Науэрт.

Она сообщила, что "у курдов есть законные основания для жалоб". "Мы знали о тех действиях, которые Ирак был намерен предпринять, это не стало сюрпризом. Есть ряд вещей, которые необходимо сделать в рамках конституции и которые пока еще не были выполнены", — добавила представитель госдепа.

Ранее глава ЦРУ Марк Помпео заявил, что Иран оказывает влияние на ситуацию на севере Ирака.

Иракские силовики начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями.

Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В конфликте также принимают участие проправительственные силы народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") — шиитского военизированного формирования, по статусу приравненного указом премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади к подразделениям по борьбе с терроризмом.США назвали референдум в Иракском Курдистане несвоевременным и заявили, что поддерживают территориальную целостность Ирака.