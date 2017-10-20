На саммите Евросоюза Мэй пояснила предложения Великобритании по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите в четверг пояснила лидерам 27 стран-членов ЕС, остающихся в союзе после Brexit, свои прежние предложения по договоренностям о выходе из ЕС, но не сделала новых предложений, сообщил журналистам премьер Нидерландов Марк Рютте.

"У нас не было обсуждения, мы выслушали краткое заявление британского премьер-министра. Она сообщила немного больше подробностей к тому, что она сказала во Флоренции, это было полезным, но новых предложений сегодня не было", — сказал Рютте после первого дня саммита ЕС.

В свою очередь канцлер Австрии Кристиан Керн назвал выступление Мэй на саммите "положительным".

"По ее словам, договоренность (о Brexit) — в интересах ЕС и Великобритании, это является прогрессом, мы ценим это", — сказал Керн, отметив, что в ЕС "присутствует некоторое разочарование медленными темпами прогресса".

Ход переговоров по Brexit будет обсуждаться в пятницу на встрече лидеров стран-членов ЕС. Глава Евросовета Дональд Туск будет рекомендовать начать внутреннюю подготовку среди этих государств к переговорам о переходном периоде в отношениях с Великобританией, а также о структуре будущего партнерства с ней после ее отделения от ЕС, то есть подготовку ко второму этапу в переговорах о Brexit.