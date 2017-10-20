МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила, что Россия предпочитает вмешиваться в дела других стран государств в связи с тем, что российские вооруженные силы "недостаточно велики". Об этом она сказала в ходе дискуссии в Институте Джорджа Буша.

Американский дипломат также подчеркнула, что вмешательство одного государства в дела других является "способом ведения войны". Она отметила, что Россия предпочитает прибегать к этому методу.

"Мы видим это не только здесь, посмотрите на Францию и другие страны. Они это делают повсюду, это предпочитаемое ими оружие", — сказал постпред США при ООН.

Кроме того, дипломат усомнилась в эффективности российской экономики.

"Надо смотреть на Россию и Китай как на важных игроков. Россия не может обязательно что-то выиграть: у них недостаточно большие вооруженные силы, у них нет сильной экономики, поэтому они влезают в каждую ситуацию, чтобы создать хаос", — добавила Хейли.



Она также заявила, что Россия должна быть привлечена к ответственности за "вмешательство" в дела Соединенных Штатов.

"Мне кажется, это примечательно. Русские, храни их Господь, говорят, почему американцы настроены против России, почему ввели санкции? Так не вмешивайтесь в наши выборы, и мы не будем антироссийскими. Думаю, что здесь нам надо быть очень жесткими", — сказала она.

Хейли также заявила, что "частный сектор должен понять, что они также несут за это ответственность".

Кроме того, американский дипломат назвала "самые большие угрозы". Так, по ее мнению, этот список возглавляют КНДР, Иран и террористическая группировка ИГ*.

Реакция в России

В России резко отреагировали на заявления американского постпреда в ООН.

Так, сенатор Франц Клинцевич считает, что ни на чем не основанные обвинения Хейли не отличаются оригинальностью и должны "остаться на ее совести". Клинцевич также напомнил, что подобные высказывания исходили от экс-президента США Барака Обамы, который посчитал, что российская экономика "разорвана в клочья". Однако попытка связать причину и следствие состояния российских экономики и вооруженных сил, а также результатов выборов президента США в 2016 году – это, по словам сенатора, абсолютное "ноу-хау" Никки Хейли.

Слова американского постпреда в ООН вызвали недоумение также и у сенатора Константина Косачева. Сенатор выразил опасения, что США на фоне обвинений Москвы во "вмешательстве в выборы в США" американская сторона готовится к оказанию "беспрецедентного" давления на президентских выборах в России в 2018 году. Кроме того, Косачев отметил, что Вашингтон прибегает к вмешательству во внутренние дела других стран, несмотря на то, что США являются мощнейшей экономикой в мире. Таким образом, Косачеву показались странными заявления Хейли.

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"Одно другому, судя по всему, ничуть не мешает", — заявил он.

В Госдуме в свою очередь отметили, что США и другим западным странам не стоит проверять прочность российских вооруженных сил на собственном опыте.

Военный эксперт из Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков признал, что для защиты такой огромной страны, как Россия, требуется на 100 тысяч военных больше при существующих 1,1 миллионах с учетом гражданских служащих. Однако, по его мнению, вмешательство в выборы в США было невозможным, в связи с тем, что Москва не располагает соответствующим представительством в зарубежных странах. Также Сивков добавил, что США не только вмешиваются в выборы в других странах, но и активно влияют на свержение действующих президентов.

"Российское вмешательство"

Американские власти, а также многие СМИ в США обвинили российскую сторону во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Кроме того, в США многократно заявляли о "связях" победившего на выборах президента Дональда Трампа с Россией. В последующем спрецпрокурор Роберт Мюллер возглавил расследование предполагаемых связей американского президента и его окружения с российской стороной. Пока власти не представили информации о каких-либо выводах расследования. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

Москва неоднократно заявляла, что не вмешивалась в дела США. Кроме того, российская сторона опровергает обвинения в попытках повлиять на президентские выборы, состоявшиеся в 2016 году в США. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно голословными" обвинения американской стороны. Кроме того, российский лидер Владимир Путин заявил, что у Вашингтона нет никаких доказательств якобы причастности России ко вмешательству в президентские выборы. Он также призвал прекратить обвинять российскую сторону.

Американский лидер Дональд Трамп отрицает свои "связи" с российской стороной. Он также отмечает противоречивость сообщений американских СМИ о приписываемом России "вмешательстве" в выборы, вновь назвав эту кампанию "охотой на ведьм".

* Террористическая организация, запрещена в России