МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила, что Россия предпочитает вмешиваться в дела других стран государств в связи с тем, что российские вооруженные силы "недостаточно велики". Об этом она сказала в ходе дискуссии в Институте Джорджа Буша.
"Мы видим это не только здесь, посмотрите на Францию и другие страны. Они это делают повсюду, это предпочитаемое ими оружие", — сказал постпред США при ООН.
Кроме того, дипломат усомнилась в эффективности российской экономики.
"Надо смотреть на Россию и Китай как на важных игроков. Россия не может обязательно что-то выиграть: у них недостаточно большие вооруженные силы, у них нет сильной экономики, поэтому они влезают в каждую ситуацию, чтобы создать хаос", — добавила Хейли.
Она также заявила, что Россия должна быть привлечена к ответственности за "вмешательство" в дела Соединенных Штатов.
"Мне кажется, это примечательно. Русские, храни их Господь, говорят, почему американцы настроены против России, почему ввели санкции? Так не вмешивайтесь в наши выборы, и мы не будем антироссийскими. Думаю, что здесь нам надо быть очень жесткими", — сказала она.
Кроме того, американский дипломат назвала "самые большие угрозы". Так, по ее мнению, этот список возглавляют КНДР, Иран и террористическая группировка ИГ*.
Реакция в России
В России резко отреагировали на заявления американского постпреда в ООН.
Так, сенатор Франц Клинцевич считает, что ни на чем не основанные обвинения Хейли не отличаются оригинальностью и должны "остаться на ее совести". Клинцевич также напомнил, что подобные высказывания исходили от экс-президента США Барака Обамы, который посчитал, что российская экономика "разорвана в клочья". Однако попытка связать причину и следствие состояния российских экономики и вооруженных сил, а также результатов выборов президента США в 2016 году – это, по словам сенатора, абсолютное "ноу-хау" Никки Хейли.
Слова американского постпреда в ООН вызвали недоумение также и у сенатора Константина Косачева. Сенатор выразил опасения, что США на фоне обвинений Москвы во "вмешательстве в выборы в США" американская сторона готовится к оказанию "беспрецедентного" давления на президентских выборах в России в 2018 году. Кроме того, Косачев отметил, что Вашингтон прибегает к вмешательству во внутренние дела других стран, несмотря на то, что США являются мощнейшей экономикой в мире. Таким образом, Косачеву показались странными заявления Хейли.
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В Госдуме в свою очередь отметили, что США и другим западным странам не стоит проверять прочность российских вооруженных сил на собственном опыте.
Военный эксперт из Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков признал, что для защиты такой огромной страны, как Россия, требуется на 100 тысяч военных больше при существующих 1,1 миллионах с учетом гражданских служащих. Однако, по его мнению, вмешательство в выборы в США было невозможным, в связи с тем, что Москва не располагает соответствующим представительством в зарубежных странах. Также Сивков добавил, что США не только вмешиваются в выборы в других странах, но и активно влияют на свержение действующих президентов.
"Российское вмешательство"
Американские власти, а также многие СМИ в США обвинили российскую сторону во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Кроме того, в США многократно заявляли о "связях" победившего на выборах президента Дональда Трампа с Россией. В последующем спрецпрокурор Роберт Мюллер возглавил расследование предполагаемых связей американского президента и его окружения с российской стороной. Пока власти не представили информации о каких-либо выводах расследования. Аналогичное расследование также ведет ФБР.
Американский лидер Дональд Трамп отрицает свои "связи" с российской стороной. Он также отмечает противоречивость сообщений американских СМИ о приписываемом России "вмешательстве" в выборы, вновь назвав эту кампанию "охотой на ведьм".
* Террористическая организация, запрещена в России