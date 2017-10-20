Комиссар ООН отметил подъем Китая и стремление России "утвердиться"

ООН, 20 окт — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, выступая в Институте Блауштайна в Нью-Йорке, о постепенном изменении архитектуры международных отношений: Китай и Россия наращивают влияние, США теряют внешнеполитические ориентиры, а Европейский союз сталкивается с новыми вызовами.
По его словам, такая политика стран "противоречит их кажущемуся страху перед независимым гражданским обществом, правозащитниками и универсальными вопросами в области прав человека". "Как эти две (страны) будут относиться друг к другу в будущем, все только гадают", — сказал верховный комиссар ООН по правам человека.
США, по мнению аль-Хусейна, "сейчас находятся в смятении, оказавшись где-то между изоляционизмом и милитаризмом, без четкого направления во внешней политике, кроме нескольких заметных, исключительных дел".
Европейский Союз, по оценке аль-Хусейна, также сталкивается со множеством затруднений. Это, по его словам, "брекзит, Польша, Венгрия и теперь молодой 31-летний лидер Австрии, склонность которого к популистским взглядам по миграции могут стать серьёзными вызовами".