Комиссар ООН отметил подъем Китая и стремление России "утвердиться"

ООН, 20 окт — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, выступая в Институте Блауштайна в Нью-Йорке, о постепенном изменении архитектуры международных отношений: Китай и Россия наращивают влияние, США теряют внешнеполитические ориентиры, а Европейский союз сталкивается с новыми вызовами.

"Калейдоскоп сил в мире также меняется. Самое очевидное, это подъем Китая: экономически и с точки зрения консолидации власти в стране и ее стратегических амбиций. Есть также стремление России утвердиться: неспешное, но упорное использование своей власти и влияния", — сказал аль-Хусейн.

По его словам, такая политика стран "противоречит их кажущемуся страху перед независимым гражданским обществом, правозащитниками и универсальными вопросами в области прав человека". "Как эти две (страны) будут относиться друг к другу в будущем, все только гадают", — сказал верховный комиссар ООН по правам человека.

США, по мнению аль-Хусейна, "сейчас находятся в смятении, оказавшись где-то между изоляционизмом и милитаризмом, без четкого направления во внешней политике, кроме нескольких заметных, исключительных дел".

Комиссар ООН обратил внимание на выступление президента США Дональда Трампа в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. "Он побуждал собравшиеся делегации ставить свои страны превыше всего и постоянно ссылался на суверенитет", — отметил аль-Хусейн. "Другими словами, с точки зрения президента США, глобальные организации, и я предполагаю — их международные правовые рамки, включая универсальные права человека, теперь становятся частью проблемы, а не решения", — заявил комиссар ООН.

Европейский Союз, по оценке аль-Хусейна, также сталкивается со множеством затруднений. Это, по его словам, "брекзит, Польша, Венгрия и теперь молодой 31-летний лидер Австрии, склонность которого к популистским взглядам по миграции могут стать серьёзными вызовами".