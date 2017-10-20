Во Франции почти 40 тысяч человек протестовали против трудовой реформы

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Около 37,7 тысячи человек в различных городах Франции приняли участие в акциях протеста против реформы трудового законодательства, сообщает французская радиостанция Europe1 со ссылкой на МВД.

По данным правоохранительных органов, участие в демонстрациях в Париже приняли 5,5 тысячи человек. По информации профсоюза CGT — одного из организаторов акции, в шествии участвовали 25 тысяч человек.

Демонстрации также прошли в городах Пау, Байонне, Рене, Тулузе и Лионе.

Ранее сообщалось, что манифестация в Париже прошла в достаточно спокойной обстановке, однако некоторые участники акции поджигали дымовые шашки, а также разрисовывали стены зданий и громили автобусные остановки.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подписал постановления по трудовой реформе. По его словам, реформа предусматривает, в частности, "прагматичные меры" для малых и средних предприятий. Президент также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами. Однако поправки в законодательстве не получили поддержки лидеров ключевых профсоюзов.