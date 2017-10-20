В МВД Украины рассказали подробности наезда на людей в Харькове

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Советника главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus, который накануне въехал в толпу людей на пешеходном переходе в Харькове, участвовал в гонке по ночному городу.

Накануне вечером внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

"После того, как сегодня харьковский интернет-провайдер "Триолан" выложил видео со своих камер наблюдения напротив Харьковского исполкома, все стало ясно. Lexus, оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову", — написал Геращегко на своей странице в Facebook.

Советник главы МВД добавил, что водитель второго авто, принимавшего участие в гонках, должен рассматриваться следствием в качестве свидетеля. "Следствие теперь должно установить личность водителя второго авто, участвовавшего в "покатушках". Он будет важным свидетелем в деле по установлению виновных в харьковской трагедии, за которой последует неотвратимое наказание!" — добавил он.

Ранее в прокуратуре сообщили, что мера пресечения девушке, которая была за рулем Lexus, будет избрана в ближайшее время, водителя подозревают в "нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек". Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.