В МВД Украины рассказали подробности наезда на людей в Харькове

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Советника главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus, который накануне въехал в толпу людей на пешеходном переходе в Харькове, участвовал в гонке по ночному городу.
"После того, как сегодня харьковский интернет-провайдер "Триолан" выложил видео со своих камер наблюдения напротив Харьковского исполкома, все стало ясно. Lexus, оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову", — написал Геращегко на своей странице в Facebook.
Ранее в прокуратуре сообщили, что мера пресечения девушке, которая была за рулем Lexus, будет избрана в ближайшее время, водителя подозревают в "нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек". Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.