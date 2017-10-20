В США прокомментировали присягу губернаторов в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент считает незаконным требование к избранным губернаторам Венесуэлы приносить присягу перед национальным учредительным собранием, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"США осуждают последние антидемократические действия правительства Венесуэлы: потребовать от вновь избранных губернаторов, чтобы их приводило к присяге незаконное учредительное собрание. Использование этого нелегитимного параллельного института для того, чтобы захватить конституционную власть в стране, нас беспокоит", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Науэрт.

Она также заявила, что США поддерживают проверку результатов выборов международно признанными экспертами и создание независимой от властей избирательной комиссии.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ни один губернатор не сможет приступить к своим обязанностям, если не присягнет учредительному собранию.

Лишь победители губернаторских выборов от Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) принесли в среду присягу перед национальным учредительным собранием, губернаторы от оппозиции отказались от этого акта.

По последним официальным данным национального избирательного совета страны, в ходе состоявшихся в воскресенье выборов кандидаты от ЕСПВ победили в 18 штатах, еще в пяти победу одержала оппозиция. Долгое время не было результата по штату Боливар, в итоге там победил также кандидат от ЕСПВ, опередивший своего соперника всего чуть более чем на 1 тысячу голосов.

Все 18 провластных губернаторов с утра в среду прибыли для принесения присяги в здание национального учредительного собрания.

Учредительное собрание было созвано по инициативе президента Николаса Мадуро. Оно наделено сейчас всей полнотой законодательной власти, однако оппозиция не признает этот орган, считая, что была нарушена процедура созыва самого собрания без референдума.