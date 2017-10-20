Кадыров рассказал о вывезенных из горячих точек в Сирии гражданах России

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби нашел в горячих точках Сирии 15 граждан РФ, 11 из которых дети, и доставил их на подконтрольную властям САР территорию.

"Мой представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби в четверг вечером разыскал в горячих точках Сирии 15 граждан России и на военном самолёте ВКС России вывез их на территорию, подконтрольную сирийским властям", — написал он в своем Instagram.

По его информации, среди вывезенных граждан одна уроженка Чечни, три уроженки Дагестана и их дети, старшему из которых 10 лет, а младшей — три месяца. Глава Чечни выразил благодарность за поддержку в решении данного вопроса министру обороны России Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, а также Зияду Сабсаби.