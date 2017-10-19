Глава Роскино рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава Роскино и ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе рассказала в интервью The Hollywood Reporter, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
По словам журналистки, продюсер пытался показать ей живот под предлогом того, что перенес операцию. Он также повторял, что ей "понравится", но не уточнил, о массаже или более близком контакте идет речь.
"Я стояла как вкопанная", — вспоминает ведущая. Она добавила, что "спас" ее официант, который вошел в номер без стука. В этот момент Мцитуридзе выбежала из комнаты.
С Вайнштейном она впервые встретились в 2003 году на Берлинском кинофестивале. Мцитуридзе брала интервью у актера Джорджа Клуни, фильм которого продюсировал Вайнштейн.
Она ответила продюсеру в ироничной манере, предложив пригласить на обед ее молодого человека.
Екатерина Мцитуридзе ведет авторскую рубрику "Это кино" в утренней передаче на Первом канале. Она также возглавляет Роскино.
Ранее несколько известных актрис и фотомоделей, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли, Кару Делавинь, сообщили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Вайнштейна. Некоторые артистки обвинили его в изнасиловании. Впоследствии совет директоров Weinstein Company, основанной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил скандального продюсера.