Глава Роскино рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава Роскино и ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе рассказала в интервью The Hollywood Reporter, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Мцитуридзе заявила, что Вайнштейн в течение десяти лет убеждал ее встретиться с ним в частном порядке. Во время Венецианского кинофестиваля в 2004 году продюсер пригласил ее к себе в номер якобы для обсуждения деловых вопросов. Ведущая была убеждена, что на встрече будет присутствовать и ассистент продюсера, однако тот проводил ее в номер и ушел. Вайнштейн встретил Мцитуридзе в одном халате и просил сделать ему массаж.

По словам журналистки, продюсер пытался показать ей живот под предлогом того, что перенес операцию. Он также повторял, что ей "понравится", но не уточнил, о массаже или более близком контакте идет речь.

"Я стояла как вкопанная", — вспоминает ведущая. Она добавила, что "спас" ее официант, который вошел в номер без стука. В этот момент Мцитуридзе выбежала из комнаты.

С Вайнштейном она впервые встретились в 2003 году на Берлинском кинофестивале. Мцитуридзе брала интервью у актера Джорджа Клуни, фильм которого продюсировал Вайнштейн.

"После интервью он подошел ко мне и сказал, что ему понравились мои вопросы и что он хочет пообедать со мной у себя в номере", — рассказала журналистка.

Она ответила продюсеру в ироничной манере, предложив пригласить на обед ее молодого человека.

Екатерина Мцитуридзе ведет авторскую рубрику "Это кино" в утренней передаче на Первом канале. Она также возглавляет Роскино.

Ранее несколько известных актрис и фотомоделей, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли, Кару Делавинь, сообщили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Вайнштейна. Некоторые артистки обвинили его в изнасиловании. Впоследствии совет директоров Weinstein Company, основанной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил скандального продюсера.