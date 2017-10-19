"Это не она": соцсети заподозрили Трампа в подмене собственной супруги

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сторонники теории заговора распространяют в соцсетях слухи о том, что Дональда Трампа в поездках по стране сопровождает двойник супруги Меланьи, пишет британский таблоид Daily Mail.

Первое сообщение, породившее волну вирусных твитов, опубликовал в среду пользователь Joe Vargas. Он выложил фрагмент телеэфира с недавним обращением президента США в связи с ситуацией в Пуэрто-Рико. На видео также присутствует Меланья Трамп, которую блогер назвал "подделкой".

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit — BuyLegalMeds.com (@JoeVargas) 18 октября 2017 г.

"Это не Меланья. Я не могу себе представить, что они зашли так далеко и хотят, чтобы мы поверили в то, что именно ее показывают по ТВ. Интересно, где еще скрывается ложь", — написал он.

Некоторые комментаторы сочли, что женщина на видео ничем не отличается от супруги президента, но Варгас отказался принять их точку зрения. В подтверждение своей теории он опубликовал несколько фотографий и вновь заявил, что Трампа сопровождает двойник первой леди.

Let me save you some time from looking it up. It's not her. pic.twitter.com/IJjHEzWs8p — BuyLegalMeds.com (@JoeVargas) 18 октября 2017 г.

"Позвольте освободить вас от необходимости изучения снимков. Это не она", — говорится в сообщении.

Поддержавшие блогера пользователи обратили внимание на "необычную" форму носа "Лжемеланьи" и крупные очки, скрывающие лицо. Кроме того, сопровождавшая президента женщина постоянно молчала, при этом сам хозяин Белого дома несколько раз сообщил журналистам, что с ним находится именно его жена.

Первая запись в Facebook с "доказательствами" подлога набрала более 100 тысяч перепостов, а количество запросов "двойник Меланьи" в поисковике Google выросло в несколько десятков раз. В Белом доме публикации в соцсетях никак не прокомментировали.