Дипломат из США посетил демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан посетил демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, Салливан "воочию убедился в угрозе, которую представляет собой Северная Корея".

Ранее сообщалось о том, что в Белом доме идут дискуссии о возможности визита в демилитаризованную зону президента США Дональда Трампа, который посетит Южную Корею в ноябре.

Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.