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Организаторы протеста у Рады заявили, что будут бороться "другими методами"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (311)
22:3419.10.2017
(обновлено: 22:48 19.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМитинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Организаторы митинга возле Верховной рады, которые еще три дня назад заявляли о бессрочной акции и требовали немедленно выполнить их требования, в четверг решили свернуть протест и "продолжить борьбу собственными методами". Отказался уходить с улицы только экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его партия "Движение новых сил".

Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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О проведении акции было заявлено еще два месяца назад, организаторы обещали привести к парламенту не менее 10 тысяч человек. Назвали акцию "Всеукраинская политическая реформа". Требований у них было всего три, но глобальных: снять депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и принять закон о создании антикоррупционного суда. Процедура по их выполнению может занять много времени.

Эксперты изначально считали акцию провальной, так как озвученные организаторами требования непонятны обычным людям. Именно поэтому самым массовым был митинг во вторник, на который удалось созвать около четырех тысяч человек, однако большинство из них разошлись уже во второй половине дня. В последующие два дня возле Рады оставались несколько сотен человек.

Плохая организация и отсутствие лидера

Организаторами акции выступили националистические партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и "Свобода", а также сторонники партий "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций. Были среди них также представители пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко", которые уже давно в оппозиции к политике президента, однако до сих пор не выходят из его фракции.

Участник акции протеста у здания Верховной рады в маске президента Украины Петра Порошенко
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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Изначально демонстраны настаивали на удовлетворении своих требований во вторник, однако коалиция и руководство Рады отказались, ссылаясь на необходимость принятия медицинской реформы. Это привело к объявлению акции бессрочной и обустройству палаточного городка у здания парламента.

Со стороны было заметно, что у организаторов акции не было согласованного плана действий, а отсутствие единого лидера привело к несогласованности и хаотичности, что вылилось в стычки с правоохранителями.

Участники акции также до конца не понимали сути требований. Например, в разговоре с корреспондентом РИА Новости ни один из протестующих не смог объяснить функции антикоррупционного суда, создания которого они добивались. А также большинство с удивлением узнавали, что для отмены депутатской неприкосновенности понадобится как минимум полгода — согласно процедуре, изменения в конституцию вносятся в течение двух сессий и при наличии трехсот голосов, которых пока нет.

Депутаты парламентского большинства скептически отнеслись к требованиям организаторов акции, так как все они официально поддерживались властями.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Промежуточные результаты

В четверг, как и обещал спикер Рады Андрей Парубий, парламент приступил к рассмотрению вопроса об отмене депутатской неприкосновенности. Максимум, что по регламенту могли сделать депутаты, — это отправить законопроекты об отмене неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд, оба документа были поддержаны более чем 300 голосами. 

Также Рада начала рассмотрение вопроса об изменении избирательного законодательства: депутаты отклонили три законопроекта, рассмотрение избирательных кодексов продолжат на следующей пленарной неделе, которая начнется 7 ноября.

Выполнить требование по принятию закона об антикоррупционном суде депутаты в принципе не могли, так как до сих пор нет соответствующего документа. Законопроект должен подать президент Украины на основе рекомендаций Венецианской комиссии.

Сотрудники полиции и участники акции в поддержку политической реформы в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Организаторы акции посчитали эти действия достаточными для прекращения уличного протеста. В четверг вечером они выступили с заявлением, в котором сообщили, что будут добиваться выполнения своих требований другими методами. При этом остаться с людьми в палаточном городке для продолжения мирной акции решили сторонники партии Саакашвили "Движение новых сил".

Партия "Движение новых сил" Михаила Саакашвили приняла решение оставаться с людьми в палаточном городке для продолжения акции протеста, все остальные участники протеста продолжают добиваться выполнения наших совместных требований собственными методами", — зачитал с трибун заявление организаторов общественный активист Александр Леменов.

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© Ruptly
Протест в Киеве: выступление Саакашвили и палатки у здания Рады

Саакашвили остается

Политики считают, что Саакашвили использует эту акцию в личных целях, и его не интересует выполнение заявленных требований.

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Митинг не разойдется, потому что те, кто придумал этот митинг, будут выдвигать все новые и новые требования. Господин Саакашвили, который был выдворен из Грузии собственным народом, не может туда вернуться, он хочет устроить здесь перевороты. Какие бы мы ни принимали решения и законы, Саакашвили и дальше будет баламутить воду в нашей стране", — считает депутат от фракции "Народного фронта" Антон Геращенко.

По мнению главы фракции в парламенте "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова, сторонники Саакашвили ставят целью захват власти на Украине любой ценой.

"Я все больше убеждаюсь, что ни Саакашвили, ни его сторонники не ставят себе целью добиться выполнения тех требований, которые они выдвинули. Их настоящая цель — это реальная масштабная дестабилизация на Украине для захвата власти любой ценой", — сказал Герасимов.

Сам Саакашвили пока не объяснил, какими будут его дальнейшие действия.

Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
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