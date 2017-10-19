Ядерное оружие не сделает КНДР более защищенной, считает советник Трампа

ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Обладание ядерным оружием не сделает КНДР более защищенной, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"На месте Ким Чен Ына вам следовало бы видеть совсем другие перспективы из Пхеньяна, понимая то, что если вы думаете, что это (ядерное — ред.) оружие сделает вас более защищенным, то эффект будет противоположным. И настало время предпринимать другие шаги", — сказал Макмастер, отвечая на вопрос во время выступления в "Фонде защиты демократий" в Вашингтоне.

Советник также отметил, что ядерная проблема КНДР это "не вопрос отношений КНДР и США, а отношений КНДР и всего мира" и в этом, по его словам, заключается главное изменение ситуации. Макмастер напомнил, что единственно приемлемой целью является денуклеаризация.

"Мы не можем применять прежний подход с долгими переговорами без каких-либо перспектив первых шагов в сторону денуклеаризации, с долгими переговорами, во время которых Северная Корея продолжает развивать свою ядерную и ракетную программы. Долгие переговоры, которые привели к слабому соглашению, которое затем Северная Корея нарушила, соглашение, которое закрепило статус-кво в качестве нормы – этого мы больше не можем позволить", — подчеркнул советник, имея в виду переговоры в 2000-х годах.

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.