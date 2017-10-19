Ядерное оружие не сделает КНДР более защищенной, считает советник Трампа

ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Обладание ядерным оружием не сделает КНДР более защищенной, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Советник также отметил, что ядерная проблема КНДР это "не вопрос отношений КНДР и США, а отношений КНДР и всего мира" и в этом, по его словам, заключается главное изменение ситуации. Макмастер напомнил, что единственно приемлемой целью является денуклеаризация.
"Мы не можем применять прежний подход с долгими переговорами без каких-либо перспектив первых шагов в сторону денуклеаризации, с долгими переговорами, во время которых Северная Корея продолжает развивать свою ядерную и ракетную программы. Долгие переговоры, которые привели к слабому соглашению, которое затем Северная Корея нарушила, соглашение, которое закрепило статус-кво в качестве нормы – этого мы больше не можем позволить", — подчеркнул советник, имея в виду переговоры в 2000-х годах.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.