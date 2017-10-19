Участники акции протеста в Киеве объявят план дальнейших действий в пятницу

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве в пятницу утром объявят план своих дальнейших действий, заявил депутат парламента от фракции "Самопомощь" Егор Соболев, который является одним из организаторов акции.

Во вторник у Рады началась массовая акция протеста, организованная рядом украинских политсил. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. В четверг внефракционный депутат Юрий Левченко сообщил, что участники акции передали президенту Украины подготовленные депутатами предложения по законопроекту о создании антикоррупционных судов, чтобы он внес их на рассмотрение парламента.

"Сегодня ночью вместе с полевыми командирами мы предложим план следующих действий, завтра утром его объявим", — сказал Соболев в четверг во время пикета администрации президента участниками протеста у Рады.

Других подробностей он не сообщил.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований митингующих, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Организаторы заявили, что партия экс-губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политсилы прекращают участие в митинге.