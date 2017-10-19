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Майдановец по вызову. Стало известно, сколько платят протестующим в Киеве

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (309)
21:4119.10.2017
(обновлено: 21:42 19.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМитинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Из-за протестов в Киеве выросли цены на услуги так называемых "профессиональных майданщиков". Об этом сообщает украинское издание "Вести".

Сотрудники полиции и участники акции в поддержку политической реформы в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Журналисты изучили сайты по трудоустройству и опросили нескольких участников митингов. Выяснилось, что за трехчасовой выход на демонстрацию подставному "протестующему" платят в среднем 100 гривен, или около 220 рублей. За месяц цена этой "услуги" выросла в два раза. При этом бывшим бойцам добровольческих батальонов, которые участвуют в акциях, платят до 50 долларов в час.

"По 140 гривен платят тем, кто с флагами. Но это намного труднее, от непривычки руки будут сильно болеть, а опускать ни в коем случае нельзя. Могут вообще не заплатить", — рассказал изданию один из активистов. Он добавил, что тем, кто приезжает на несколько дней, платят больше.

"Мы приехали из Винницкой области за одну из партий. Проезд на автобусе бесплатно, расплачиваются ежедневно. Обещали на три дня, поэтому по очереди будем меняться, чтобы сходить помыться. Для этого специально нам сняли квартиру", — заявил собеседник издания.

Пострадавший участник акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Рекламные агентства и вовсе предлагают организовать "митинг под ключ". Журналисты связались с одной из таких фирм под видом заказчика и узнали, сколько будет стоить "собрать группу поддержки одного высокопоставленного генерала".

"Я сейчас организовал одну из таких акций. А вообще выводил до пяти тысяч человек", — похвастался сотрудник компании в ответ на вопрос "заказчиков". Он рассказал, что один "протестующий" будет стоить около 100 гривен в час.

"Это реальная цена по Киеву. Есть скидки", — продолжил сотрудник агентства. Он заявил, что можно собрать на акцию "бабушек и студентов", но есть и более дорогостоящая услуга — "настоящий батальон".

"Но это очень дорого — там от 50 долларов за человека в час. Говорите, какой у вас там бюджет, а мы все организуем: можем привлечь гражданских мужчин, кому за 35, и разбавить их несколькими бойцами", — заявил торговец "митингующими".

Сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Лубенский
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Во вторник несколько тысяч человек инициировали акцию протеста у здания Рады. Демонстранты выдвинули ряд требований: отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Активисты разбили палаточный городок и заявили, что останутся у стен парламента до тех пор, пока требования не будут выполнены. Между протестующими и полицейскими уже произошло несколько столкновений.

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