Клинчевич заявил, что Хейли "поразила" его своими умозаключениями

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Попытки США связать состояние российской экономики, ВС РФ и американские выборы являются настоящим ноу-хау, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя выступление постпреда США при ООН.

Постпред США при ООН Никки Хейли в ходе дискуссии в Институте Джорджа Буша в четверг заявила, что вмешательство в выборы других стран — это оружие, которое предпочитает Россия, так как у нее нет сильной экономики и "вооруженные силы страны недостаточно велики". Вмешательство одной страны в выборы другой она назвала "способом ведения войны". При этом она утверждает, что вмешательство РФ происходит "повсюду, это предпочитаемое ими оружие".

"Постпред США при ООН Никки Хейли в очередной раз поразила своими умозаключениями. Оставлю на совести американского дипломата бездоказательные обвинения России во вмешательстве в выборы других стран — здесь она не оригинальна", — сказал Клинцевич РИА Новости.

Но вот попытка представить как причину и следствие состояние российской экономики и наших Вооруженных Сил и результаты этих выборов — "поистине ее ноу-хау", добавил сенатор.

Он напомнил, что один предшественник в части "крупного специалиста" по российским делам все же у нее был. "Я имею в виду бывшего президента США Барака Обаму, заявившего, что экономика России "разорвана в клочья", — отметил законодатель.

"Да, Никки Хейли немного запоздала. С Бараком Обамой у нее получился бы славный дуэт", — заключил Клинцевич.