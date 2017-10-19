Советник Трампа рассказал о перспективах сотрудничества США и России

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. США и Россия могут сотрудничать по Сирии, КНДР и Украине, хотя США продолжат "противостоять дестабилизирующей роли России", заявил в четверг в Вашингтоне советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что верит в решение проблем между Россией и США.

"Россия — это один из вызовов для нас в области безопасности. Президент (США Дональд Трамп — ред.) дал нам очень ясные указания относительно наших отношений с Россией. Он занял, как вы видели, очень твердую позицию на Ближнем Востоке и, к примеру, на Украине, чтобы противостоять дестабилизирующей роли России. Но он также хочет, чтобы мы сдержали любой потенциальный конфликт с Россией. Мы считаем, что это не соответствует ничьим интересам", — сказал Макмастер, выступая в Вашингтоне.

"Третья область, на которой он хочет, чтобы мы сосредоточились, — поощрение области сотрудничества… мы видим здесь изначальные просветы, например, зоны деэскалации в Сирии. Посмотрим, как они будут реализовываться. Но есть очень много областей, в которых США и Россия могут сотрудничать", — добавил Макмастер.

По его словам, ключевой областью сотрудничества может стать ситуация вокруг КНДР. "Хотя мы признаем, что, с точки зрения экономической мощи и влияния, Китай имеет подавляющее влияние на Северную Корею, но у России тоже есть значительное влияние, если они будут использовать его в соответствии с кампанией оказания максимального давления на режим Ким Чен Ына, с тем, чтобы побудить его к денуклеаризации Корейского полуострова, а это последний шанс на то, чтобы избежать серьезных последствий (для КНДР — ред.). Россия может играть продуктивную роль в этом", — сказал Макмастер.

"Думаю, что Россия начинает понимать, что не в ее интересах затягивать конфликт на Украине, что это стоит России экономических и репутационных расходов. Так что мы можем работать с Россией по этим вопросам", — заключил он.