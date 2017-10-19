Египетский сайт извинился за негативную публикацию о российских женщинах

КАИР, 19 окт — РИА Новости. Сайт крупнейшего независимого египетского издания "Аль-Яум ас-Сабиа" извинился за публикацию статьи, в которой автор предостерегал египетских футбольных болельщиков от общения с российскими женщинами.

""Аль-Яум ас-Сабиа" удалил статью раздела "Мнения внештатного автора", опубликованную ранее на сайте и содержащую насмешки и оскорбления в адрес российской женщины", — говорится в сообщении издания. Данная статья не соответствует ценностям и редакционной политике "Аль-Яум ас-Сабиа", не допускающим дискриминационных или расистских посылов, указали в египетской газете.

Ранее на сайте была опубликована статья с призывом к египетским футбольным болельщикам, собирающимся в Россию на финальную часть Чемпионата мира по футболу в 2018 году, опасаться российских женщин. В частности, в материале говорилось о необходимости прятать кошельки при общении с россиянками, а также содержались нелицеприятные замечания о внешности российских женщин.