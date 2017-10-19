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Военный эксперт прокомментировал слова Хейли о вооруженных силах России

20:5319.10.2017
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© AP Photo / Andrew HarnikПосол США в ООН Никки Хейли. Архивное фотоПосол США в ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Численность Вооруженных сил России, действительно, не отвечает размерам территории страны; при этом говорить, что Москва вмешивается во внутренние дела других государств, смешно, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Хейли заявила, что вооруженные силы России "недостаточно велики"

Постпред США при ООН Никки Хейли в ходе дискуссии в Институте Джорджа Буша в четверг заявила, что вмешательство в выборы других стран — это оружие, которое предпочитает Россия, так как у нее нет сильной экономики и "вооруженные силы страны недостаточно велики". Вмешательство одной страны в выборы другой она назвала "способом ведения войны". При этом она утверждает, что "вмешательство" России происходит "повсюду, это предпочитаемое ими оружие".

"По поводу слабой экономики и недостаточной численности Вооруженных сил (России) она (Хейли) абсолютно права. Для того чтобы обеспечить защиту такой территории, как наша страна, необходимо иметь численность ВС — только военнослужащих — минимум 1,2 миллиона человек. Сейчас у нас с гражданскими служащими где-то 1 миллион 100 тысяч. Чисто войсковой компонент, по моим оценкам, не более 800 тысяч человек. Второй момент — по поводу экономики. Она стагнирует, и при существующем социальном порядке в стране перспектив на изменение ситуации нет", — сказал Сивков.

При этом он полагает, что вмешаться в выборы в другой стране возможно лишь в случае, если там имеется развитая "пятая колонна".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Россия за рубежом не имеет вообще никакого серьезного представительства. Даже на Украине, где выделялись средства для поддержания различных пророссийских общественных организаций, деньги разворовывались, и, как мне рассказывали представители этих организаций, до них ничего не доходило — они сами боролись, трудились как могли. Тем более говорить о том, что мы можем на что-то повлиять в других странах — в Германии, тем более в Соединенных Штатах Америки — смешно", — уверен Сивков.

По его мнению, именно США влияют на выборы во всех государствах, за исключением Китая. "Во все остальные страны Соединенные Штаты исключительно влезают. Они диктуют, кому выбираться в Германии, влияют на выборы во Франции, существенное влияние оказывают на выборы в Великобритании и в других странах Европы. США оказывали огромное влияние на ход и исход российских выборов фактически с момента начала либеральной революции 1991 года. И результаты мы имеем сейчас в виде разгромленной экономики. Вот этот аспект (заявления) госпожи Никки Хейли я считаю недостоверным. Россия влиять не может, а вот США чрезвычайно активно влияют", — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что США чрезвычайно активно влияют не только на выборы в других государствах, но и на прямое свержение законных президентов.

Президент РФ Владимир Путин на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Так произошло в Югославии, в Ливии, Тунисе, Египте и других странах, переживших "Арабскую весну". Так чуть было не произошло в Сирии. Заявление Никки Хейли — это попытка свалить с виновной головы на здоровую. Для влияния на зарубежные выборы Россия не имеет никакого потенциала. США такой потенциал имеют, и на протяжении фактически последних 30 лет чрезвычайно активно и эффективно влияют на выборы в других странах, в том числе и применяя вооруженные силы с целью свержения неугодных правительств", — резюмировал Сивков.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках оказать влияние на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Москву, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для России такое вмешательство не имеет смысла.

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