Путин: у России и Саудовской Аравии нет кардинальных причин для разногласий

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Саудовской Аравии нет кардинальных причин для разногласий, как и с другими странами региона.

"На самом деле еще в советские времена у Саудовской Аравии были неплохие отношения с Союзом, но были ограничения чисто идеологического характера, сейчас их нет. У нас нет ничего, что нас бы кардинально разъединяло. А что такого сегодня нас может разъединять с Саудовской Аравией и другими странами региона — да я вообще не вижу причин для этих водоразделов. У нас со многими, да практически со всеми лидерами этих государств у меня очень добрые личные отношения, почти приятельские. То, что приехал король Саудовской Аравии (Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд — ред.) — для нас это большая честь, это действительно историческое событие", — сказал Путин в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам президента РФ, это стало историческим событием, "хотя бы потому, что это первый в истории визит короля Саудовской Аравии в Россию".

"Это уже показывает как сама Саудовская Аравия относится к строительству отношений с Россией, то, что у этих стран, в том числе у Саудовской Аравии есть особые интересы, свои исторически сложившиеся связи и отношения, в том числе с Соединенными Штатами. Нас это нисколько не смущает. Почему нас должно это смущать? Это не значит, что нам запрещено работать с Саудовской Аравией, и мы будем это делать, а уж Саудовская Аравия и другие страны региона будут выбирать, с кем им предпочтительнее и по каким вопросам предпочтительнее работать", — отметил он.